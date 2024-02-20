Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Ini Komitmen Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Australia, Jenderal Angus John Campbell, AO, DSC di kantor Subden Merdeka Barat Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Mengawali pembicaraan, Jenderal Campbell menyampaikan selamat kepada Jenderal Agus Subiyanto atas jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia berharap di bawah kepemimpinan Jenderal Agus, kemitraan strategis antara TNI dan Australian Defence Force (ADF) yang telah terjalin lama dan harmonis akan semakin baik.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa kerjasama pertahanan antara TNI dan ADF yang telah terjalin cukup lama harus ditingkatkan dan kedua belah pihak harus dapat mengambil manfaat dari kerjasama tersebut.

"Melalui kemitraan strategis ini saya berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya TNI yang profesional dan modern," ungkap Jenderal Agus dalam keterangannya.

Kedua Panglima Angkatan Bersenjata juga membahas peluang peningkatan hubungan kerja sama militer antara kedua negara mulai dari bidang operasi, logistik, intelijen, hingga pendidikan dan latihan yang dituangkan melalui kesepakatan bersama dalam bentuk pertemuan tingkat tinggi Australia Indonesia (AUSINDO High Level Committee) yang dilaksanakan setiap tahun.

"Atas nama Australian Defence Force saya mengundang Panglima TNI Jenderal Agus untuk berkunjung ke Australia, dalam rangka menghadiri sidang HLC AUSINDO ke-12 yang akan dilaksanakan awal September tahun ini," kata Jenderal Campbell.

(Awaludin)