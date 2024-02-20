Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Marak Judi Online, Kenali Perbedaannya dengan Game Online

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:32 WIB
Awas! Marak Judi Online, Kenali Perbedaannya dengan Game Online
Ilustrasi judi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Persoalan judi online masih terus menghantui Tanah Air. Bahkan, sulit untuk membedakan antara judi online dengan game online yang juga berseliweran hingga menimbulkan kontroversi.

Menurut Dosen Hukum Pidana di Universitas Trisakti Azmi Syahputra, ada kriteria bagi sebuah permainan bisa dianggap sebagai judi online. Dalam konteks hukum diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP.

Dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, permainan judi memiliki unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan atau kemampuan dan kecerdasan pemain, serta melibatkan pertaruhan.

Azmi berpendapat bahwa game online sering kali bisa diartikan sebagai bentuk hiburan yang menguji keterampilan pemain. Sehingga, tidak semua game online harus dimasukkan ke dalam kategori judi, kata Azmi.

Game online tidak bisa disamakan dengan judi, terutama jika pembelian tersebut terbatas hanya dalam konteks permainan dan tidak bisa ditukar atau diperdagangkan. Kendati, diakuinya ada unsur pembelian poin.

"Meskipun terdapat kemiripan dengan judi dalam praktiknya, terutama yang sulit dikenali atau disembunyikan, penting untuk memperhatikan tanda-tanda seperti permintaan data pribadi di awal permainan atau adanya nominal hadiah, yang cenderung mengarah pada perjudian,” ujar Azmi dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
game online Judi online Judi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement