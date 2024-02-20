Capres Ganjar Bakal Gulirkan Hak Angket ke DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal usulan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Jokowi menyebut semua pihak berhak mengajukan hal tersebut, karena termasuk hak berdemokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Gapapa kan," kata Jokowi usai menghadiri acara Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan partai politik pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2/2024).

BACA JUGA: Anies Dukung Usulan Ganjar soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusungnya, yang saat ini berada di DPR yakni PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.