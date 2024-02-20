Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Sebut Ada Lembaga yang Sudah Audit Sirekap

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:39 WIB
KPU Sebut Ada Lembaga yang Sudah Audit Sirekap
Anggota KPU RI, Betty (foto: dok MPI/Felldy)
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos menyebut, bahwa audit terhadap sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024 telah dilakukan. Hal ini dikatakan Betty menjawab permintaan adanya audit forensik terhadap aplikasi tersebut yang belakangan tengah menjadi sorotan publik.

Betty menjelaskan, ada beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan audit terhadap teknologi sistem informasi. Hal ini merujuk pada peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Bahwa audit teknologi informasi komunikasi dilaksanakan, oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi pemerintah atau lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah dilakukan," kata Betty di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Saat disinggung soal usulan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD soal audit forensik Sirekap ini bisa dilakukan oleh lembaga independen, Betty menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin merujuk pada ketentuan yang berlaku saja.

"Kami sesuai dengan SPBE Perpres yang sudah dilakukan," ujarnya.

Sayangnya, dalam kesempatan ini, Betty tidak merinci dan meminta kepada awak media untuk melihat secara langsung apa saja lembaga pengaudit yang masuk dalam Perpres tersebut

"Silakan baca, kami sudah melakukan itu. Nanti silakan dikoordinasikan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
