Dikunjungi Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Menhan Prabowo: Hubungan Kedua Negara Baik

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (Australian Chief of the Defence Force) General Angus Campbell, di Gedung Kemhan Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Prabowo mengatakan, kunjungan tersebut merupakan wujud persahabatan antara Indonesia-Australia. Tidak hanya itu, sejumlah hal penting juga didiskusikan.

Prabowo tidak memerinci, apa saja yang menjadi diskusi antara dirinya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia. Yang jelas, kata Prabowo, ada kaitannya dengan hubungan baik dalam bidang pertahanan.

"Kunjungan kehormatan, beliau mampir, ada beberapa hal yang kita diskusikan, hubungan kita antara kedua komunitas pertahanan, antara kedua tentara sangat baik dan bicara hal yang teknis saja," kata Prabowo.

Pertemuan Prabowo dengan General Angus Campbell merupakan yang pertama di tahun ini. Sebelumnya, keduanya pernah bertemu dan berdiskusi mengenai kerja sama pertahanan kedua negara, khususnya bidang pendidikan dan pelatihan kadet pada Maret tahun lalu.