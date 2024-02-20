Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikunjungi Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Menhan Prabowo: Hubungan Kedua Negara Baik

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:23 WIB
Dikunjungi Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Menhan Prabowo: Hubungan Kedua Negara Baik
Menhan Prabowo Subianto bersama Pangab Australia Jenderal Angus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (Australian Chief of the Defence Force) General Angus Campbell, di Gedung Kemhan Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Prabowo mengatakan, kunjungan tersebut merupakan wujud persahabatan antara Indonesia-Australia. Tidak hanya itu, sejumlah hal penting juga didiskusikan.

Prabowo tidak memerinci, apa saja yang menjadi diskusi antara dirinya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia. Yang jelas, kata Prabowo, ada kaitannya dengan hubungan baik dalam bidang pertahanan.

"Kunjungan kehormatan, beliau mampir, ada beberapa hal yang kita diskusikan, hubungan kita antara kedua komunitas pertahanan, antara kedua tentara sangat baik dan bicara hal yang teknis saja," kata Prabowo.

Pertemuan Prabowo dengan General Angus Campbell merupakan yang pertama di tahun ini. Sebelumnya, keduanya pernah bertemu dan berdiskusi mengenai kerja sama pertahanan kedua negara, khususnya bidang pendidikan dan pelatihan kadet pada Maret tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186654//prabowo-Ykjz_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Prabowo saat Hadiri Pertemuan Tahunan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183553//pekerja-Nb4r_large.jpg
Prabowo Targetkan 500 Ribu Pekerja Migran, Mayoritas dari Lulusan SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181740//presiden_prabowo_subianto-RN80_large.jpg
Prabowo Ajak Setop Budaya Hujat-Menghujat dan Saling Ejek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181194//ignasius_jonan-PlHE_large.jpg
Ini Isi Pertemuan 2 Jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180033//mentan-wWi7_large.jpg
Prabowo Sayang Petani, Harga Pupuk Turun 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178709//presiden_prabowo_subianto-D6sc_large.jpg
Riset IDSIGHT: Prabowo Masih Dapat Dukungan Kuat Publik Meski Diterpa Isu MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement