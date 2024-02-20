Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Belum Ungkap Identitas Pelaku Bullying di SMA Binus Serpong

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:04 WIB
Polisi Belum Ungkap Identitas Pelaku Bullying di SMA Binus Serpong
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi belum membuka suara bahwa salah satu diduga pelaku kasus bullying yang menimpa siswa di SMA Binus Serpong, Tangerang anak mantan jurnalis senior di Indonesia, Arief Suditomo, ROR.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi belum dapat mengungkap identitas dari diduga pelaku dan orang tua dari para terduga pelaku bullying tersebut. Pihaknya masih akan mendalami peristiwa tersebut.

"Nanti kami akan dalami lagi ya," kata Alvino saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya tengan mengumpulkan barang bukti berupa video dan keterangan saksi baik korban maupun keluarga korban. Hingga saat ini polisi menyebut diduga pelaku dalam kasus tersebut lebih dari satu orang.

"Diduga lebih dari 1 orang," jelasnya.

Baru-baru ini sebuah akun di X membeberkan bahwa ROR, anak dari mantan jurnalis Arief Suditomo juga ikut terlibat dalam kasus bullying di sekolahnya. Selain itu, terdapat pula nama anak dari dokter Edwin Tobing.

"Anak Pesohor lainnya selain anak Vincent Rompies. Disitu ada anak dari dr Edwin Tobing, dokter dan dosen,Ada anak dari Pemimpin Redaksi M***** TV (mantan anggota DPR 2014-2019), Arief Suditomo," bunyi unggahan di akun X.

Halaman: 1 2
1 2
      
