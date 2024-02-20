Soal Isu AHY Dilantik Jadi Menteri ATR Besok, Ini Kata Mendagri

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rabu, 21 Februari 2024, besok.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tito Karnavian menyebut, hal itu itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Ini baru saya tahu juga ini. Itu kan prerogatif presiden," kata Tito saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Tito tidak memastikan kebenaran informasi tersebut, namun ia juga tidak membantah. Meski mengaku belum mendengar kabar itu, dia memastikan akan mengikuti apapun yang diputuskan Presiden Jokowi.

"Jadi, apapun yang diputuskan presiden, kalau saya sebagai Mendagri apapun itu pasti sami’na wa atho’na (kami dengar dan patuh). Saya ikut saja, namanya pembantu, kita membantu presiden," katanya.