Viral TPS di Cengkareng Belum Input Data tapi Hasil Sudah Keluar di Sirekap KPU

JAKARTA - Peristiwa input data Sirekap disoroti netizen karena menunjukkan hasil penghitungan suara, padahal petugas KPPS belum menginput data.

Informasi ini beredar setelah videonya viral yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di TPS 106 RT 13 RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sebelumnya, ketua KPPS TPS 106 telah menjelaskan kepada MNC Portal Indonesia bahwa dirinya telah melaporkan perbedaan suara paslon 02 yang ada di C1 dan aplikasi Sirekap KPU.

Senada dengan Wahyu, Wakil Ketua KPPS TPS 106, Nursisyaf juga membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan bahwa telah melakukan tugasnya sesuai arahan saat bimbingan teknis (bimtek).

“Kronologinya pas penghitungan suara, pas saya masukin Sirekap. Kan yang saya inget waktu bimtek bisa diinput secara manual ya angkanya. Nah, yang presiden nggak bisa, cuma yang DPR RI DPR Provinsi terus DPD bisa diinput secara manual kalau angkanya salah,” kata dia saat dihubungi MNC Portal, Senin (19/2/2024).

Lebih lanjut dia menambahkan, hasil C nggak bakal balance kalau angkanya salah.”Nah udah gitu saya minta usul ke bagian kelurahan, kata kelurahan ya nggak apa-apa pak kirim aja via telegram. Nah hasil C1 semua sama C hasilnya saya kirim semua via telegram,” jelasnya.