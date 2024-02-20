Usai Tahapan Penghitungan Suara, Bawaslu Depok Berikan Sejumlah Catatan

DEPOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok memberikan sejumlah catatan usai tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putung) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Depok telah selesai dilaksanakan dengan lancar.

"Pengawasan pada Pemilu kemarin tanggal 14 Febuari berjalan baik, mulai dari level TPS berjalan dengan baik juga walaupun pada saat itu beberapa TPS yang dipindahkan karena hujan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah dalam keterangannya dikutip, Selasa (20/2/2024).

Andriansyah menambahkan bahwa hujan sempat membuat panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka TPS mulai pukul 08.00 WIB, sebab perlu memindahkan peralatan pemungutan suara agar tidak basah. Pihaknya juga menerima laporan terkait surat suara yang kurang di sejumlah TPS.

"Tentunya dari Bawaslu telah memberikan saran perbaikan dan pastinya telah dilakukan oleh jajaran KPPS dan PPS di lapangan pada saat itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Andriansyah juga menyoroti terkait perbedaan angka antara foto C hasil plano dengan input di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Sirekap itu kan hanya alat bantu, kita belum lihat semuanya. Pasti kan nanti dalam hal itu akan kembali rekap secara berjenjang dari TPS menuju kecamatan dan sampai tingkat kota," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )