KPU Depok Optimis Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 Capai 80 Persen

DEPOK - Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Depok menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di wilayah administratifnya berjalan dengan kondusif. Ketua KPU Depok, Willi Sumarlin optimistis tingkat partisipasi pemilih di wilayahnya lebih dari 80 persen.

"Belum melihat secara keseluruhan memang, tetapi saya optimis di atas 80 persen. Meskipun sempat gerimis paginya pada Rabu (14/02) kemarin, tetapi warga sudah datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), terima kasih atas partisipasinya," kata Willi dalam keterangannya dikutip, Selasa (20/2/2024).

Willi menambahkan capaian partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ini juga berkat dukungan dan upaya yang telah dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok. Mulai dari sosialisasi ke masyarakat hingga pengamanan selama pesta demokrasi.

"Mari kita kawal kondusivitas ini hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok," ucapnya.

Lebih lanjut, Willi menjelaskan saat ini sedang dilaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di tingkat kecamatan se-Kota Depok. Diperkirakan proses tersebut berlangsung hingga 22 Februari.

"Mudah-mudahan pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan aman, lancar, tanpa kendala," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )