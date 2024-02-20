Dinkes Kota Bogor Catat 27 Penyelenggara Pemilu Dirawat, Paling Banyak Hipertensi hingga Kelelahan

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat terdapat 27 petugas penyelenggara Pemilu 2024 yang dirawat di rumah sakit. Jumlah itu terhitung sejak tanggal 14 hingga 20 Februari 2024.

"Beberapa sudah pulang dan yang masih dirawat sekitar 20-an," kata Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Sementara, tambah Retno, yang sudah diperiksa sekitar 127-an petugas. Jumlah tersebut tersebar di 11 rumah sakit yang ada di wilayah Kota Bogor.

"Empat penyakit terbesar yang diderita para petugas yang menjalani perawatan hipertensi, kelelahan, defekasi gastritis atau mual dan sakit kepala," jelasnya.

Meski begitu, kondisi ini tidak mengkhawatirkan dan telah tertangani semua. Karena, semua terpantau secara maksimal dengan skrining ketika pendaftaran.

"Semua terpantau maksimal, mulai dari skrining saat mendaftar, periksa saat sudah ditetapkan sebagai KPPS dan terkontrol. Medis masih standby 24 jam di Puskesmas hingga 24 Februari 2024," tutupnya.

(Awaludin)