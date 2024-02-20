7 Kios di Bogor Ludes Terbakar, Dua Orang Luka-Luka

BOGOR - Sebanyak 7 kios di wilayah Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terbakar. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyamatan Damkar Kota Bogoe M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.45 WIB. Berawal ketika kios warteg sedang mengganti tabung gas 3 kilogram.

"Namun gas mengalami kebocoran dan dibawa ke pojok kamar mandi untuk direndam ke dalam ember," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Namun, tiba-tiba mengeluarkan ledakan api lalu membesar dan dengan cepat merambat. Total ada 7 kios yang terbakar warteg, bakso, salon, dan lainnya.

"Pengerahan 5 unit Damkar Kota Bogor dan 1 unit Damkar Kabupaten Bogor," tambahnya.

Sekitar 1,5 jam, kobaran api yang melahap kios berhasil dipadamkan oleh petugas. Dalam kejadian ini, terdapat dua orang mengalami luka-luka.

"Dua orang luka bakar, ibu Syahira (luka bakar bagian wajah dan kaki) dan bapak Suheri," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)