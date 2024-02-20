BOGOR - Sebanyak 7 kios di wilayah Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terbakar. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.
Kabid Pemadam dan Penyamatan Damkar Kota Bogoe M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.45 WIB. Berawal ketika kios warteg sedang mengganti tabung gas 3 kilogram.
"Namun gas mengalami kebocoran dan dibawa ke pojok kamar mandi untuk direndam ke dalam ember," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).
Namun, tiba-tiba mengeluarkan ledakan api lalu membesar dan dengan cepat merambat. Total ada 7 kios yang terbakar warteg, bakso, salon, dan lainnya.
"Pengerahan 5 unit Damkar Kota Bogor dan 1 unit Damkar Kabupaten Bogor," tambahnya.
Sekitar 1,5 jam, kobaran api yang melahap kios berhasil dipadamkan oleh petugas. Dalam kejadian ini, terdapat dua orang mengalami luka-luka.
"Dua orang luka bakar, ibu Syahira (luka bakar bagian wajah dan kaki) dan bapak Suheri," tutupnya.
(Khafid Mardiyansyah)