Aksinya Kepergok, Maling Motor di Bogor Babak Belur Dihajar Massa

BOGOR - Pelaku maling motor di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor babak belur dihajar massa. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam video beredar di media sosial, tampak pelaku seorang diri sudah terbaring di tanah dalam kondisi babak belur. Terlihat pelaku sudah tidak sadarkan diri dikepung oleh massa yang kesal dengak aksinya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bogor Timur Iptu Iwan Heri Setiawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Berawal ketika pemilik motor mendengar keributan dari depan rumahnya.

"Korban mendengar suara keributan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Korban pun keluar dan melihat motor miliknya yang terpakir di depan rumah sudah dinaiki pelaku dalam kondisi mesin hidup. Sontak, korban berteriak hingga akhirnya pelaku berusaha melarikan diri.