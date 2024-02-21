Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar Siber Soroti Pemilu 2024, Sirekap Milik KPU Sangat Jelek

Ismet Humaedi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |02:59 WIB
Pakar Siber Soroti Pemilu 2024, Sirekap Milik KPU Sangat Jelek
A
A
A

JAKARTA -  Pakar Riset Siber sekaligus Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menanggapi polemik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pratama mengatakan bahwa kehadiran Sirekap mempengaruhi perhitungan manual angka suara di pemilu 2024.

“Masalah ini tidak akan terjadi kalau misalkan KPU tidak menganggap ini hanya sebagai alat bantu saja. Kalau sebagai alat bantu harusnya nggak ngaruh nih. Kalau misalkan nggak berguna nggak usah ditayangin. Tapi ternyata ini kan digunakan masyarakat untuk melakukan checking. Dari mana lagi masyarakat bisa melakukan checking kalau bukan tidak dari Sirekap ini,” kata Pratama dalam diskusi bertajuk “Suara Rakyat” di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Dia juga mengatakan bahwa aplikasi Sirekap yang dibuat KPU sangat jelek. Itu lantaran terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang sudah diperbaiki seperti algoritma tertentu. Mengenai jumlah suara pemilih yang lompat-lompat, itu pun menurut Pratama memang harus dibuktikan.

Ketika Host, Aiman Witjaksono bertanya, kalau seandainya Sirekap ini bermasalah mungkin nggak berpengaruh pada penghitungan manualnya? Pratama menjawab bahwa dalam undang-undang Sirekap dinyatakan sebagai alat perhitungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPU Sirekap KPU Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement