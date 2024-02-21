Pakar Siber Soroti Pemilu 2024, Sirekap Milik KPU Sangat Jelek

JAKARTA - Pakar Riset Siber sekaligus Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menanggapi polemik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pratama mengatakan bahwa kehadiran Sirekap mempengaruhi perhitungan manual angka suara di pemilu 2024.

“Masalah ini tidak akan terjadi kalau misalkan KPU tidak menganggap ini hanya sebagai alat bantu saja. Kalau sebagai alat bantu harusnya nggak ngaruh nih. Kalau misalkan nggak berguna nggak usah ditayangin. Tapi ternyata ini kan digunakan masyarakat untuk melakukan checking. Dari mana lagi masyarakat bisa melakukan checking kalau bukan tidak dari Sirekap ini,” kata Pratama dalam diskusi bertajuk “Suara Rakyat” di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Dia juga mengatakan bahwa aplikasi Sirekap yang dibuat KPU sangat jelek. Itu lantaran terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang sudah diperbaiki seperti algoritma tertentu. Mengenai jumlah suara pemilih yang lompat-lompat, itu pun menurut Pratama memang harus dibuktikan.

Ketika Host, Aiman Witjaksono bertanya, kalau seandainya Sirekap ini bermasalah mungkin nggak berpengaruh pada penghitungan manualnya? Pratama menjawab bahwa dalam undang-undang Sirekap dinyatakan sebagai alat perhitungan.