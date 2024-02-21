Real Count KPU 73.32% Suara Masuk: Prabowo-Gibran 58.77%, Anies-Cak Imin 24.25%, Ganjar-Mahfud 16.98%

Real Count KPU RI pada Rabu 21 Februari 2024 pada pukul 05.00 WIB (foto: dok ist)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Rabu, 21 Februari 2024, pukul 05.00 WIB, suara yang masuk sebesar 73.32% atau 603.622 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 58.77% suara atau 58.549.849 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.25% suara atau 24,157,462 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 16.98 % suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 16.914.095 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.