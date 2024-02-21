Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siasat Cerdik Senopati Ajak Pejabat Pajang Pesta Miras dan Wanita Cantik

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:01 WIB
Siasat Cerdik Senopati Ajak Pejabat Pajang Pesta Miras dan Wanita Cantik
Panembahan Senopati (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

PEMBANGKANGAN Panembahan Senopati penguasa Mataram ke Kerajaan Mataram dimulai ketika menghadang anak buah Sultan Hadiwijaya. Para pejabat terdiri para menteri Pajang yang melintasi kawasan Mataram dihentikan perjalanannya oleh Senopati. Mereka sebenarnya hendak mengurusi penarikan pajak dan upeti dari daerah-daerah di wilayah Kerajaan Pajang.

Namun oleh Senopati urusan dari Kerajaan Pajang itu dihadangnya ketika masuk Mataram. Saat itu konon para menteri itu selesai menarik pajak dan kembali ke Pajang untuk menyerahkan upeti yang ditariknya. Memang untuk menuju Pajang, mereka harus melewati Mataram.

Di situlah siasat dilakukan oleh Senopati, para menteri itu dihentikan dan diajak ke rumahnya. Bahkan dikisahkan pada "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati Hingga Amangkurat II" tulisan Peri Mardiyono, jamuan istimewa dilakukan oleh Panembahan Senopati, para pejabat itu melupakan tugasnya.

Mereka bahkan diajak berpesta pora, makan enak, minum minuman keras (miras), hingga lengkap hiburan dari para wanita dan selir cantik. Penyajian hiburan itu merupakan sajian istimewa dari penguasa Mataram yang kala itu statusnya masih sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang.

Guna meluluhkan hati para menteri, Senopati menganggap mereka saudara Mataram. Sambutan yang mewah ini membuat para menteri merasa berhutang budi kepada Senopati. Perasaan inilah yang membuat para menteri berjanji akan membalas kebaikan Senopati, mereka pun akan setia terhadap Mataram.

Bahkan jika kelak Mataram mendapat serangan dari musuh, mereka dengan seluruh jiwa dan raga, akan siap sedia membantu Mataram. Mendengar janji setia para menteri dari wilayah Kedu dan Bagelen itu, Senopati langsung bangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162110//kerajaan-sgF6_large.jpg
Ambisi Megah Sultan Amangkurat I, Kisah Pembangunan Istana Plered
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157319//untung_suropati-qQfs_large.jpg
Kisah Untung Suropati Dibuang Mataram Usai Habisi Nyawa Kapten VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900//kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152033//candi_plaosan_lor-DWJt_large.jpg
Candi Plaosan, Warisan Mataram Bukti Romantisnya Suami Istri Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150749//asal_usul_kalender_jawa_digunakan_saat_sultan_agung_berkuasa_di_mataram-gByl_large.jpg
Asal Usul Kalender Jawa, Digunakan saat Sultan Agung Berkuasa di Mataram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150706//temuan_tulang_belulang_pada_struktur_bangunan_diduga_era_mpu_sindok-rx96_large.jpg
Temuan Tulang Belulang pada Struktur Bangunan Diduga Era Mpu Sindok di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement