Gempa M3,0 Guncang Kabupaten Sukabumi Jabar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (21/2/2024), sekira pukul 06.34 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.28 Lintang Selatan - 106.56 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 21-Feb-2024 06:34:13WIB, Lok:7.28LS, 106.56BT (32 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:50 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)