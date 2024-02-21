Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Kolonel (CKM) Gunawan, Dokter yang Ditegur Mayor Teddy hingga Bersender ke Dinding

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |07:53 WIB
Mengenal Kolonel (CKM) Gunawan, Dokter yang Ditegur Mayor Teddy hingga Bersender ke Dinding
foto: dok @miduk17
A
A
A

JAKARTA - Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy menegur seorang dokter saat Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman dan 25 RS TNI lainnya di RSPPN, Jl. RC. Veteran Raya No.178, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pada Senin 19 Februari 2024.

Namun diketahui identitas dokter yang ditegur Mayor Teddy berpangkat lebih tinggi, yakni Kolonel (CKM) dr. Gunawan Rusuldi. Ia ditegur Teddy hingga bersender ke dinding.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @Miduk17 membeberkan identitas dokter yang ditegur Mayor Teddy.

“Dokter yang diperlakukan KASAR oleh Mayor Teddy ternyata bukan sembarang dokter: Kolonel (CKM) dr. Gunawan Rusuldi, Sp.OG (K) Onk. Dokter militer dengan pangkat lebih tinggi dari Mayor Teddy,” cuit Jhon Sitorus yang dikutip, pada Rabu (21/2/2024).

Jhon mengungkapkan, Kolonel (CKM) dr. Gunawan Rusuldi juga pernah berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). “Kepala RS Pusrehab Kemhan sejak Mei 2023. Lulusan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Airlangga,” bebernya.

