Perbedaan Sikap Vincent Rompies dan Rafael Alun yang Ternyata Punya Anak Pelaku Pembulian

JAKARTA - Perbedaan sikap Vincent Rompies dan Rafael Alun yang ternyata punya anak pelaku pembulian. Pasalnya, Farrel Legolas Rompies terlibat dalam kasus perundungan atau yang kerap dikenal dengan istilah ‘bullying’. Legolas diduga menjadi anggota dari sebuah geng bernama ‘Geng Tai’.

Geng tersebut berisikan siswa dari SMA internasional Binus School Serpong. Mereka melakukan pembullyan kepada siswa lainnya yang hendak masuk menjadi bagian dari geng tersebut.

Ternyata geng tersebut sudah ada sembilan generasi dan tradisi bullying tersebut sudah terjadi turun-temurun. Untuk itu beberapa warganet teringat kasus anak Rafael Alun.

BACA JUGA: KPK Apresiasi Hakim Vonis Rafael Alun 14 Tahun Penjara

Berikut sikap Vincent Rompies dan Rafael Alun yang ternyata punya anak pelaku pembulian:

-Vincent Rompies

Ketika itu, Vincent mengungkapkan jika sang anak sempat melakukan kenakalan saat masih kecil. Sebagai seorang ayah, Vincent pun mencoba untuk menegur dan memarahi.

"Dulu waktu anak gue yang pertama umur 4 tahun gitu pernah melakukan sebuah kenakalan terus gua marahin," ucap Vincent dalam acara tersebut.