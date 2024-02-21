Jelang Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY, Begini Suasana Istana Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Dikabarkan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto akan mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) digadang-gadang bakal menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Sementara itu, dari pantauan MNC Portal, Rabu (21/2/2024) pukul 09.16 WIB, tampak sejumlah persiapan dilakukan di lingkungan Istana Negara. Meski begitu, belum tampak kedatangan menteri ataupun pejabat negara lainnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah memberikan informasi mengenai pelantikan menteri pagi ini. Meski begitu, Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu terkait kabar adanya pelantikan tersebut.

"Besok ditunggu saja jam 10," kata Jokowi usai menghadiri Hari Pers Nasional di kawasan Ancol, Jakarta, kemarin.