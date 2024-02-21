Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY, Begini Suasana Istana Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |09:22 WIB
Jelang Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY, Begini Suasana Istana Negara
Istana Negara (foto: MPI/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Dikabarkan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto akan mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) digadang-gadang bakal menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Sementara itu, dari pantauan MNC Portal, Rabu (21/2/2024) pukul 09.16 WIB, tampak sejumlah persiapan dilakukan di lingkungan Istana Negara. Meski begitu, belum tampak kedatangan menteri ataupun pejabat negara lainnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah memberikan informasi mengenai pelantikan menteri pagi ini. Meski begitu, Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu terkait kabar adanya pelantikan tersebut.

"Besok ditunggu saja jam 10," kata Jokowi usai menghadiri Hari Pers Nasional di kawasan Ancol, Jakarta, kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424//pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187258//jokowi-5Jj0_large.jpg
Breaking News! KIP Tolak Gugatan Bon Jowi soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187056//ijazah_jokowi-D98u_large.jpg
Tolak Tawaran Eksklusif Lihat 9 Item Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Harus Dibuka ke Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597//bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186662//ijazah_jokowi-w2JN_large.jpg
9 Poin Penjelasan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi, dari Daftar hingga IPK di Atas 2,5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186517//jokowi-p0G9_large.jpg
Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement