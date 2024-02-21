Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY: Kami Ingin Jadi Bagian Perjuangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |09:43 WIB
Akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY: Kami Ingin Jadi Bagian Perjuangan
Agus Harimurti Yudhoyono (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu (21/2/2024) pagi.

Bersama sang istri Annisa Pohan, AHY bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 09.25 WIB. Hanya saya, ia tak ingin bocorkan tujuan dirinya datang ke Istana Kepresidenan itu.

"Tentunya saya ingin penuhi undangan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan insyaAllah nanti akan ikuti perhelatan. Saya juga tidak ingin sampaikan sekarang," terang AHY saat hendak menaiki mobil van Mercedes-Benz Sprinter.

Lebih lanjut, AHY meminta doa restu pada masyarakat Indonesia. Ia berkata ingin menjadi perjuangan bangsa ke depan.

"Saya mohon doanya saja daribseluruh masyarakat Indonesia bahwa kami ingin terus jadi bagian dari perjuangan bangsa ini ke depan. Turut berkontribusi untuk masyarakat yang kita cintai," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (21/2/2024). Posisi yang akan dirombak adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Halaman:
1 2
      
