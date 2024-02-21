Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemen PPPA Pastikan Akan Dampingi Korban Bully di SMA Binus Serpong

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |10:04 WIB
Kemen PPPA Pastikan Akan Dampingi Korban Bully di SMA Binus Serpong
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan, akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus kekerasan fisik berupa perundungan atau bullying oleh kawanan pelajar yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Serpong, Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, kejadian tersebut menyebabkan seorang anak mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pelaksana harian (Plh) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Rini Handayani menegaskan pihaknya siap memberikan bantuan pendampingan baik itu secara psikososial maupun hukum bagi anak korban dan keluarga.

“Sebagaimana yang sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, memang benar adanya aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar laki-laki kelas 12 (dua belas) di bangku SMA. Aksi tersebut dilakukan seusai aktivitas belajar mengajar dan dilakukan di warung belakang sekolah tempat dimana sekelompok pelajar tersebut sering berkumpul,” kata Rini dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, awal mula terungkapnya kasus perundungan tersebut berasal dari unggahan salah satu kerabat korban di kanal media sosial yang membahas terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh kawanan pelajar di salah satu SMA ternama di Serpong.

Unggahan tersebut pun viral setelah diketahui salah satu terduga terlapor merupakan anak dari seorang publik figur yakni presenter Vincent Rompies. Sekelompok terlapor tersebut diketahui masih ada yang berusia anak dan lainnya sudah masuk usia dewasa.

“Sejak 16 Februari lalu, anak korban telah pulang ke rumah usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pada 20 Februari 2024 sore hari, anak korban telah melakukan pemeriksaan psikologis di kantor UPTD PPA Tangerang Selatan dan tentunya orang tua korban akan hadir mendampingi," ucap Rini.

"Mengingat usia anak korban yang tengah berada di usia remaja, maka dibutuhkan pendampingan psikologis secara intensif agar proses pemulihan dari dampak traumatis yang dirasakan oleh anak korban pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185340//aksi_bullying_siswa-JDig_large.jpg
Kasus Kekerasan Pelajar Marak, DPR Perkuat Regulasi Antiperundungan di RUU Sisdiknas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184887//bullying-1Bj6_large.jpg
Pelajar SMK di Jakbar Dikeluarkan, Ternyata Sering Bolos karena Dibully Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147//bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184079//prabowo-EDX1_large.jpg
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183884//siswa_smp_tewas_usai_dibully-KELO_large.jpg
Siswa SMP Tangsel yang Diduga Dibully Meninggal, 6 Orang Saksi Diperiksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement