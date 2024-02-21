Tiba di Istana, Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menkopolhukam

JAKARTA - Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan pada pagi hari ini Rabu 21 Februari 2024. Hadi bakal di-reshuffle sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam pada 1 Februari 2024. Pengunduran diri Mahfud disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Pantauan di lokasi, Hadi tiba sekitar pukul 10.02 WIB. Hadi nampak mengenakan setelan jas hitam. Dirinya tidak hanya bicara mengenai pelantikan pagi ini.

"Nanti saja ya di Kemenpolhukam," kata Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini Rabu 21 Februari 2024.

Posisi yang akan direshuffle yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).