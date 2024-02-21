Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Istana, Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menkopolhukam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |10:09 WIB
Tiba di Istana, Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menkopolhukam
Hadi Tjahjanto tiba di Istana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan pada pagi hari ini Rabu 21 Februari 2024. Hadi bakal di-reshuffle sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam pada 1 Februari 2024. Pengunduran diri Mahfud disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Pantauan di lokasi, Hadi tiba sekitar pukul 10.02 WIB. Hadi nampak mengenakan setelan jas hitam. Dirinya tidak hanya bicara mengenai pelantikan pagi ini.

"Nanti saja ya di Kemenpolhukam," kata Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini Rabu 21 Februari 2024.

Posisi yang akan direshuffle yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177640//prabowo-lKe7_large.jpg
Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Langsung Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175430//presiden_prabowo_melantikan_sejumlah_pejabat-W5n1_large.jpg
Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171932//mensesneg-x3nH_large.jpg
Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171095//pemerintah-ZH52_large.jpg
Istana: Tidak Ada Pelantikan Pejabat Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170935//pemerintah-hgQ3_large.jpg
Menhut Raja Juli: Wamen Rohmat Marzuki Punya CV dan Track Record Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170817//prabowo-lziD_large.jpg
Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo dari Jabatannya, Respons PDIP Tak Terduga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement