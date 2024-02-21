Rekam Jejak Kolonel Kopassus yang Ditegur Mayor Teddy, Bukan Prajurit Sembarangan!

JAKARTA – Viral di media sosial, ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya menegur seorang dokter saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Teddy menarik tubuh dokter Gunawan Rusuldi yang sedang menjelaskan berbagai fasilitas di rumah sakit tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Tempur dan Pesawat Hercules ke Yahukimo Usai Penembakan Wings Air

Dokter Gunawan Rusuldi ternyata merupakan dokter militer berpangkat Kolonel (CKM) dari Korps Baret Merah Kopassus. Artinya dia memiliki pangkat yang lebih tinggi dari Mayor Teddy.

Korps Kesehatan Militer (CKM) adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina kesehatan prajurit. Kesehatan Militer berada di bawah komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Puskesad saat ini dipimpin oleh Mayjen TNI Sukirman.

“FYI dokter yang di-dorong oleh Mayor Teddy merupakan dokmil yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari dia. Beliau adalah Kolonel (CKM) dr. Gunawan Rusuldi, Sp.OG (K) Onk Tapi kok sampe segitunya ya," tulis akun X @fennecter.

Gunawan dilantik menjadi Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan pada Mei 2023. Ia dilantik oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Daniel Lumadyo Wartoadi.

Dokter Gunawan juga merupakan lulusan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Airlangga.

Dia juga terhimpun dalam organisasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Selain itu ia seorang Dokter Kandungan Konsultan Onkologi Ginekologi yang berpraktik di RS YPK Mandiri.