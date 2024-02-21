Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Rekomendasikan 1.496 TPS Laksanakan Pemungutan hingga Penghitungan Suara Ulang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |11:43 WIB
Bawaslu Rekomendasikan 1.496 TPS Laksanakan Pemungutan hingga Penghitungan Suara Ulang
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan dan susulan. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengawal kemurnian hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty merinci seribuan rekomendasi itu terbagi yakni 780 TPS pemungutan/penghitungan suara ulang (PSU). 132 rekomendasi pemungutan/penghitungan suara lanjutan (PSL) dan 584 rekomendasi pemungutan suara susulan (PSL).

"Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu, terpenuhi keadaan yang menjadi syarat PSU sebagaimana ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023, dan pasal 109 dan 110 PKPU No. 25 Tahun 2023 terkait syarat PSL dan PSS," ucap Lolly, Rabu (21/2/2024).

Rekomendasi PSU dilatarbelangi diakomodirnya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, surat keterangan dan tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb hingga terdapat pemilih yang KTP-nya tidak sesuai dengan domisili.

Lalu terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih. Alasan terakhir dilakukan PSU yakni terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Sementara itu, alasan dilaksanakannya PSL adalah kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123968/ilustrasi_bawaslu-oY1E_large.jpg
Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/337/3123156/ilustrasi_bawaslu-kWof_large.jpg
Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/337/3087836/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja_pimpin_jumpa_pers-UxwV_large.jpeg
Bawaslu RI Putuskan Video Prabowo Endorse Ahmad Lutfi Bukan Pelanggaran Pemilu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075749/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja-Bnus_large.jpg
Bawaslu RI Usut Dugaan Intimidasi Relawan Paslon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009561/tahapan-pilkada-2024-sudah-berjalan-bawaslu-harap-sentra-gakkumdu-terbentuk-akhir-mei-PB6et6Eda0.jpg
Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Harap Sentra Gakkumdu Terbentuk Akhir Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996613/jika-gugatan-01-dan-03-dikabulkan-mk-bawaslu-siap-lakukan-pengawasan-psu-n6U2ZsHZe7.jpg
Jika Gugatan 01 dan 03 Dikabulkan MK, Bawaslu Siap Lakukan Pengawasan PSU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement