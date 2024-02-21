Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Jadwalkan Bertemu Ketum Parpol Lainnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |12:49 WIB
Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Jadwalkan Bertemu Ketum Parpol Lainnya
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadwalkan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol) lainnya usai bertemu Ketum NasDem Surya Paloh.

Kepala Negara menanggapi perihal rencana pertemuan dengan para ketum parpol lainnya, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menyebutkan bahwa rencana pertemuan tengah diatur. Sebab, dirinya ingin menjadi jembatan bagi seluruh pihak.

“Saya kira ini dalam proses diatur semuanya, karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa dirinya membuka pintu pertemuan dengan seluruh parpol lainnya. “Semua yang kira-kira memang harus ketemu, bisa saja ketemu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal tersebut menanggapi perihal Presiden Jokowi yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu, 19 Februari 2024. "Semua diundang," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.

