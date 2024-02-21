Jokowi Ingin Bertemu Megawati dan Cak Imin di Istana, Adian Beri Sindiran Menohok

JAKARTA - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang akan mengundang pimpinan partai politik setelah bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu (19/2/2024) malam.

Ia pun mempertanyakan langkah Jokowi yang dinilai akan merangkul pimpinan partai politik. Padahal, kata Adian, pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum diputuskan. Apalagi, ia menilai, banyak masyarakat yang ragu terhadap proses pilpres, karena diduga ada kecurangan.

"Persoalannya siapa pemenang sesungguhnya? Pemenang sejati itu masih diragukan banyak orang. Dan keraguan itu tidak hanya datang dari imajinasi," kata Adian saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Adian berkata, keraguan itu datang dari angka rekapitulasi suara yang muncul dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI.

"Angkanya dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh negara, Melalui siapa? Melalui Sirekap. Sirekap punya siapa? KPU. KPU itu apa? Lembaga negara," ucap Adian.

Adian merasa, masih banyak rakyat yang bingung terhadap hasil perolehan suara sementara yang dikeluarkan oleh KPU RI. Di sisi lain, sambungnya, KPU RI tak bisa menjelaskan ada kejanggalan selama proses Pilpres 2024 berlangsung.

"Sampai saat ini rakyat bingung karena prodak yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah, angka menggelembung dan sebagainya," kata Adian.

"Terus kenapa kita mau bicara rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu," tutup mantan aktivis 98 ini.