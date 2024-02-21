Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi: Kita Jaga Situasi Pasca Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:20 WIB
Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi: Kita Jaga Situasi Pasca Pemilu 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan persatuan dan kesatuan harus dijaga pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hadi usai dilantik menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat berbicara dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai situasi keamanan setelah Pemilu 14 Februari 2024.

“Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan ini benar-benar kita jaga pasca pesta demokrasi 14 Februari 2024,” kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

 BACA JUGA:

Hadi pun menegaskan bahwa beda pilihan dalam Pemilu boleh-boleh saja, namun persatuan dan kesatuan harus dijaga. “Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas komponen yang satu sama lain harus saling mendukung,” ucapnya.

Hadi mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar menjaga situasi negara tetap kondusif.

 BACA JUGA:

“Kemudian saya segera melakukan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini semua adalah tugas semua komponen,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement