Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi: Kita Jaga Situasi Pasca Pemilu 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan persatuan dan kesatuan harus dijaga pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hadi usai dilantik menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat berbicara dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai situasi keamanan setelah Pemilu 14 Februari 2024.

“Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan ini benar-benar kita jaga pasca pesta demokrasi 14 Februari 2024,” kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

BACA JUGA:

Hadi pun menegaskan bahwa beda pilihan dalam Pemilu boleh-boleh saja, namun persatuan dan kesatuan harus dijaga. “Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas komponen yang satu sama lain harus saling mendukung,” ucapnya.

Hadi mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar menjaga situasi negara tetap kondusif.

BACA JUGA:

“Kemudian saya segera melakukan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini semua adalah tugas semua komponen,” ucapnya.