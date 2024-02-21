Jadi Menteri ATR/BPN, AHY: Saya Harus Belajar Cepat dan Tidak Mengecewakan

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang baru dilantik, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepadanya untuk masuk dalam pemerintahan.

"Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Tjahjanto yang juga luar biasa selama ini memimpin ATR/BPN dan sekaligus mengucapkan selamat semoga bapak sukses dalam tugas yang baru menjadi Menko Polhukam (Amin), beserta ibu," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY berharap dalam 8 bulan terakhir ini, dirinya mampu meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hadi. Ia juga mengaku akan senantiasa meminta masukan Hadi apabila jika ada hal yang kurang dipahaminya.

"Saya harus belajar cepat dan mudah-mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi, dan ini menjadi sebuah momentum pertama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan," terangnya.

AHY menilai selama ini Hadi juga sangat menguasai permasalahan yang ada sehingga dia yakin bahwa apa yang sudah dikerjakan Hadi selama ini telah menghadirkan progres demi progres.

"Beliau menyampaikan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah, isu-isu yang harus kita tangani, dan beliau menyampaikan wamen dan jajaran pejabat teras ATR BPN ini juga siap untuk bekerja sama semuanya karena ada target-target pencapaian termasuk sebagaimana kita bisa menuntaskan target 120 juta bidang PTSL, kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa yang masih tersisa," papar AHY.

Adapun menurut AHY yang paling utama yaitu bagaimana Kementerian ATR/BPN mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Diakuinya semua hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendirian, namun dengan kepastian di bidang hukum tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka AHY yakin memberikan keamanan, kenyamanan bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.