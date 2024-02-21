Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan SBY untuk AHY Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Sukseskan Pemerintahan Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:01 WIB
Pesan SBY untuk AHY Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Sukseskan Pemerintahan Jokowi
Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pesan khusus ayahnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepadanya usai dirinya dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

SBY, kata AHY, berpesan agar Ketua Umum Partai Demokrat itu bekerja secara profesional dan berkomitmen dengan baik terhadap kementerian ATR/BPN.

 BACA JUGA:

"Pak SBY sebagai orang tua dan juga sebagai mantan presiden, sebagai sesepuh Partai Demokrat, beliau mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik, secara profesional menunjukkan etos kerja, dedikasi dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya di kementerian ATR/BPN ini," kata AHY usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY menyebut bahwa SBY memiliki pengalaman di pemerintahan. SBY berpesan agar selalu menjalin komunikasi dengan lintas lembaga dan kementerian.

"Beliau (SBY) tahu karena pernah duduk di pemerintahan bahwa urusan pemerintahan ini kompleks, tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri, saling terkait oleh karena itu juga Beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian," kata AHY.

 BACA JUGA:

"Dan tadi beberapa sudah bertemu di dalam ruang pelantikan, dan saya segera mencari waktu untuk bisa berkomunikasi secara langsung," sambungnya.

SBY juga berpesan agar AHY dapat mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatan.

