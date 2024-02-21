Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Segera Menghadap Prabowo untuk Dapatkan Restu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:03 WIB
Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Segera Menghadap Prabowo untuk Dapatkan Restu
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono didamping Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Foto: MPI/Riana)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY mengatakan, dirinya akan menemui Prabowo Subianto untuk meminta restu.

“Segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessings juga, restu juga,” kata AHY kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

 BACA JUGA:

AHY juga menyebut, dirinya juga akan menemui Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Ia menilai, Hadi telah menangani berbagai persoalan di ATR/BPN.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
