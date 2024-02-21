Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Segera Menghadap Prabowo untuk Dapatkan Restu

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY mengatakan, dirinya akan menemui Prabowo Subianto untuk meminta restu.

“Segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessings juga, restu juga,” kata AHY kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

AHY juga menyebut, dirinya juga akan menemui Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Ia menilai, Hadi telah menangani berbagai persoalan di ATR/BPN.