AHY: Demokrat Hari Ini Bersama Pemerintah, Kawal Pemerintahan Jokowi hingga Tuntas

JAKARTA - Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menandakan ‘kembalinya’ Partai Demokrat ke pemerintah setelah selama 9 tahun menjadi oposisi.

“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai,” kata AHY usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai selesai atau hingga akhir kepemimpinan.

“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN yang luar biasa,” ujarnya.

“Banyak yang sangat kompleks tetapi Insya Allah semua yang beliau (Hadi Tjahjanto) telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN bisa kita tuntaskan dengan baik,” sambungnya.

AHY menilai, dengan kembalinya Demokrat menjadi momentum bersejarah karena yang diperjuangkan partainya bisa direalisasikan.

“Dengan demikian, menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju menuju akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.