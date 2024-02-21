Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY: Demokrat Hari Ini Bersama Pemerintah, Kawal Pemerintahan Jokowi hingga Tuntas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:13 WIB
AHY: Demokrat Hari Ini Bersama Pemerintah, Kawal Pemerintahan Jokowi hingga Tuntas
Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menandakan ‘kembalinya’ Partai Demokrat ke pemerintah setelah selama 9 tahun menjadi oposisi.

“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai,” kata AHY usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai selesai atau hingga akhir kepemimpinan.

 BACA JUGA:

“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN yang luar biasa,” ujarnya.

“Banyak yang sangat kompleks tetapi Insya Allah semua yang beliau (Hadi Tjahjanto) telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN bisa kita tuntaskan dengan baik,” sambungnya.

AHY menilai, dengan kembalinya Demokrat menjadi momentum bersejarah karena yang diperjuangkan partainya bisa direalisasikan.

BACA JUGA:

Gaji dan Tunjangan AHY Jadi Menteri ATR, Tembus 2 Digit! 

“Dengan demikian, menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju menuju akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

