HOME NEWS NASIONAL

Drogba Bentuk Tim Balap Usai Gantung Sepatu, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:40 WIB
Drogba Bentuk Tim Balap Usai Gantung Sepatu, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
LEGENDA sepak bola dunia, Didier Droga memang resmi gantung sepatu tapi bukan berarti kehidupannya jauh dari dunia olahraga. Terbaru, Drogba menjadi pemilik tim baru di kejuaraan dunia UIM E1, Drogba membawa bendera pantai gading untuk musim perdana kejuaraan perahu balap serba listrik pertama di dunia.

Balap E1 ini dapat mencapai kecepatan 50 knot atau setara dengan 93 km/jam. Para pebalab memacu perahu motor Racebird. E1 memegang lisensi eksklusif untuk mempromosikan seri balap di atas air dengan kapal bertenaga listrik.

Didier Drogba memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada 8 November 2018. Drogba malang melintang di berbagai klub selama karier profesionalnya. Penampilan apiknya di klub Marseille menarik minat Jose Mourinho untuk memboyong Drogba ke Chelsea.

Halaman:
1 2 3
      
