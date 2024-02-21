Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita AHY Ditelepon Pratikno untuk Menghadap Jokowi Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:00 WIB
Cerita AHY Ditelepon Pratikno untuk Menghadap Jokowi Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono didamping Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini dilantik jadi Menteri ATR/BPN. AHY menceritakan awal mula dirinya diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang masa tugasnya hanya tinggal 8 bulan.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan prosesnya begitu singkat. Awalnya dia ditelepon Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 19 Februari 2024 malam dan ditanya keberadaannya.

"Ini prosesnya cepat, jadi hari Senin malam kurang lebih pukul 8 malam saya ditelepon Mensesneg Pak Pratikno, 'Apakah sedang di Jakarta?', Iya sedang di Jakarta," ujar AHY kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

 BACA JUGA:

Setelah memastikan posisi AHY di Jakarta, Pratikno meminta putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Selasa 20 Februari 2024.

"Kemudian kalau di Jakarta, Pak Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi," ujar AHY.

AHY lalu menanyakan ke Pratikno "agendanya apa pak?"

Menurut AHY, Pratikno tak menjelaskan secara detil agendanya. Ia hanya menjawab "datang saja."

 BACA JUGA:

AHY pun bersedia menhadap Presiden Jokowi.

"Di situ berdua beliau menyampaikan secara singkat bahwa beliau menghendaki kami bergabung ke pemerintahan ke kabinet Indonesia Maju dan menduduki Menteri ATR/BPN. Makasih, ini kehormatan dan Insya Allah bisa dijalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan. (dan) hari ini akan segera dilakukan pelantikan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036909/jokowi-klaim-pelantikan-3-wamen-baru-bukan-bagi-bagi-jabatan-uNeFKPuTy7.jpg
Jokowi Klaim Pelantikan 3 Wamen Baru Bukan Bagi-Bagi Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036244/resmi-jadi-wamenkeu-thomas-djiwandono-saya-akan-mundur-dari-bendum-gerindra-LkI298KHRh.jpg
Resmi Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono : Saya Akan Mundur dari Bendum Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/337/2993100/usai-bersaksi-di-mk-airlangga-dan-sri-mulyani-langsung-menghadap-jokowi-6V8aQSSKVg.jpg
Usai Bersaksi di MK, Airlangga dan Sri Mulyani Langsung Menghadap Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/337/2991964/bey-machmudin-dilantik-jadi-staf-ahli-mensesneg-tetap-jabat-pj-gubernur-jabar-1b7C6IfMcr.jpg
Bey Machmudin Dilantik Jadi Staf Ahli Mensesneg, Tetap Jabat Pj Gubernur Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/337/2973562/ahy-jadi-menteri-feri-amsari-sebut-politik-gentong-babi-di-dirty-vote-kian-terbukti-9CY10CBeyC.jpg
AHY Jadi Menteri, Feri Amsari Sebut Politik Gentong Babi di Dirty Vote Kian Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/337/2964502/jokowi-tunjuk-tito-karnavian-jadi-pelaksana-tugas-menko-polhukam-gantikan-mahfud-md-wCKX28yfVt.jpeg
Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Pelaksana Tugas Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement