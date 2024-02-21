Cerita AHY Ditelepon Pratikno untuk Menghadap Jokowi Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini dilantik jadi Menteri ATR/BPN. AHY menceritakan awal mula dirinya diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang masa tugasnya hanya tinggal 8 bulan.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan prosesnya begitu singkat. Awalnya dia ditelepon Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 19 Februari 2024 malam dan ditanya keberadaannya.

"Ini prosesnya cepat, jadi hari Senin malam kurang lebih pukul 8 malam saya ditelepon Mensesneg Pak Pratikno, 'Apakah sedang di Jakarta?', Iya sedang di Jakarta," ujar AHY kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Setelah memastikan posisi AHY di Jakarta, Pratikno meminta putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Selasa 20 Februari 2024.

"Kemudian kalau di Jakarta, Pak Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi," ujar AHY.

AHY lalu menanyakan ke Pratikno "agendanya apa pak?"

Menurut AHY, Pratikno tak menjelaskan secara detil agendanya. Ia hanya menjawab "datang saja."

AHY pun bersedia menhadap Presiden Jokowi.

"Di situ berdua beliau menyampaikan secara singkat bahwa beliau menghendaki kami bergabung ke pemerintahan ke kabinet Indonesia Maju dan menduduki Menteri ATR/BPN. Makasih, ini kehormatan dan Insya Allah bisa dijalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan. (dan) hari ini akan segera dilakukan pelantikan," tuturnya.