Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Menteri ATR/BPN selama 8 Bulan, AHY: Harus Optimistis Capai Target

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:07 WIB
Jabat Menteri ATR/BPN selama 8 Bulan, AHY: Harus Optimistis Capai Target
Menteri ATR/BPN Agus Harimuti Yudhoyono (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjabat dalam sisa waktu Kabinet Indonesia Maju (KIM) selama 8 bulan.

AHY pun menegaskan tetap optimistis mencapai target untuk mengentaskan masalah pertanahan hingga memberantas mafia tanah.

“Iya harus optimistis. Saya tidak ingin 8 bulan itu menjadi semacam penghambat dalam semangat bahwa setiap target walaupun target itu ambisius targetnya tinggi tidak mudah dicapai,” kata AHY usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Salah satu target yang akan diselesaikan AHY yakni menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL,” ungkap AHY.

AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah.

“Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072736/kabinet-KnqJ_large.jpg
Bahlil dan Rosan Merapat ke Istana Temui Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070834/zulhas-ryk1_large.jpg
Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059782/sandiaga_uno-9Q5V_large.jpg
Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051444/presiden_jokowi-AiXe_large.jpg
Susunan Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Jokowi-Maruf Amin Setelah Prabowo-Gibran Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036428/membaca-gerak-gerik-prabowo-gibran-lewat-masuknya-2-wamen-asal-gerindra-kFy0WYwjRQ.jpg
Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036214/jadi-wamentan-sudaryono-kejar-target-wujudkan-kedaulatan-pangan-BiOziv396d.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement