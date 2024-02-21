Hadi Tjahjanto dan Tito Karnavian Lakukan Sertijab di Kemenko Polhukam

JAKARTA - Hadi Tjahjanto tiba di kantor Kemenko Polhukam setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung dari Plt Menko Polhukam Tito Karnavian yang sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Rabu (21/2/2024), Hadi tiba sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan mengenakan setelan jas lengkap, Hadi sempat melambaikan tangan ke awak media dan langsung memasuki kantor Kemenko Polhukam.

Sedangkan Tito tiba lebih dulu pukul 13.51 WIB. Terlihat juga MenPAN-RB Azwar Anas, Wamenhan RI Herindra, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan.