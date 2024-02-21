Atur Pertemuan dengan Semua Ketum Parpol, Jokowi: Saya Ingin jadi Jembatan Semuanya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku hanya ingin menjadi jembatan untuk bertemu dengan para ketua umum partai politik.

Jokowi mengatakan bahwa hingga saat ini pertemuan dengan para ketua umum parpol masih dalam proses penjadwalan.

"Saya kira ini dalam proses diatur semuanya karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jokowi menyebut bahwa dirinya membuka kemungkinan pertemuan untuk bertemu dengan ketua umum Parpol. Namun, dirinya tidak memaksakan bagi ketua umum yang tidak ingin bertemu.

"Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu kalau memang gak perlu ketemu kenapa harus ketemu,"tutup Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).