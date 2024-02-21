Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aiman Witjaksono Siap Bawa Bukti Dokumen dan 2 Ahli di Sidang Lanjutan Praperadilan Besok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:14 WIB
Aiman Witjaksono Siap Bawa Bukti Dokumen dan 2 Ahli di Sidang Lanjutan Praperadilan Besok
Aiman Witjaksono bersama kuasa hukumnya di PN Jaksel (Foto: MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Tim kuasa hukum Aiman Witjaksono siap menujukkan bukti dokumen dan dua orang ahli di sidang lanjutan praperadilan kliennya yang beragendakan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024. Tujuannya untuk meyakinkan hakim.

"Tentu kami ada bawa bukti dokumen dan ada 2 ahli yang akan kami hadirkan," ujar anggota tim hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Anggota tim hukum Aiman lainnya, Sangun Ragahdo Yosodiningrat menerangkan, dalam setiap persidangan, mulai dari pembuktian hingga kesimpulan nanti, pihaknya bakal mempertahankan argumannya. Berkaitan sah tidaknya penyitaan barang bukti terhadap Aiman oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tim hukum meyakini penyitaan itu cacat formil.

 BACA JUGA:

"Bukti yang kami temukan kemarin, adanya surat perintah penetapan penyitaan susulan, yang seharusnya dari awal sudah ada. Jawaban dari termohon, mereka baru mengetahui adanya instagram, email, whatsapp, itu ada di xiaomi mas Aiman, sebelum penyidikan, dari penyelidikan sudah ada itu, sudah kami terangkan berkali-kali di handphone ini, ignya, emailnya, whatsapp, sudah ada. bagaimana mungkin kok bisa disusulkan," katanya.

Dia menekankan, dalam repliknya tim pengacara memperjuangkan hak tolak Aiman untuk memberi tahu siapa narasumbernya, bukan hak tolak untuk menghadiri pemeriksaan polisi. Pasalnya, Aiman sebagai waratwan bertanggung jawab memindungi privasi narasumbernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187284//amunisi-Fnmc_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi Ilegal di Kontrakan Jakbar, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187246//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-6fJ7_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186817//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-NinV_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement