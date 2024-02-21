Mayor Teddy Dituding Star Syndrome, Netizen: Sama Senior yang Pangkatnya Lebih Tinggi Kok Gitu!

JAKARTA – Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menegur seorang dokter saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman menjadi sorotan.

Diketahui identitas dokter yang ditegur Mayor Teddy berpangkat lebih tinggi, yakni Kolonel (CKM) dr. Gunawan Rusuldi. Ia ditegur Teddy hingga bersender ke dinding.

Dokter Gunawan Rusuldi ternyata merupakan dokter militer berpangkat Kolonel (CKM) dari Korps Baret Merah Kopassus. Artinya dia memiliki pangkat yang lebih tinggi dari Mayor Teddy.

Korps Kesehatan Militer (CKM) adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina kesehatan prajurit. Kesehatan Militer berada di bawah komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Puskesad saat ini dipimpin oleh Mayjen TNI Sukirman.

Dokter Gunawan juga merupakan lulusan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Airlangga (Unair).

Dia juga terhimpun dalam organisasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Selain itu, ia juga seorang dokter kandungan konsultan onkologi ginekologi yang berpraktik di RS YPK Mandiri.

Sebelumnya, Mayor Teddy sempat menggendong perempuan pingsan saat kampanye terakhir Prabowo di Stadion Gelora Bung Karno dan viral di media sosial.