INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto : Saya Akan Selesaikan Kasus BLBI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:28 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Foto: MPI/Riana)
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan akan memprioritaskan untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) khususnya untuk memburu aset-aset negara yang dicuri para obligor.

“Ya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan. Termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja ya,” ungkap Hadi dalam keterangannya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadi pun menegaskan dia segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus BLBI. “Hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI.”

Halaman:
1 2
      
