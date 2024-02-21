Resmi Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto : Saya Akan Selesaikan Kasus BLBI

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan akan memprioritaskan untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) khususnya untuk memburu aset-aset negara yang dicuri para obligor.

“Ya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan. Termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja ya,” ungkap Hadi dalam keterangannya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadi pun menegaskan dia segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus BLBI. “Hari ini saya akan koordinasi segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI.”