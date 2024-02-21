Dilantik Menteri ATR/BPN, AHY Segera Tuntaskan 120 Juta Sertifikat Tanah

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL,” ungkap AHY dalam keterangannya kepada awak media usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimistis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN.

“Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik.”

BACA JUGA: Cerita AHY Ditelepon Pratikno untuk Menghadap Jokowi Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR

AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah. “Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat.”

“Kita juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang dan lain sebagainya. Kalau investasi bergerak Insya Allah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )