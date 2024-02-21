Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Menteri ATR/BPN, AHY Segera Tuntaskan 120 Juta Sertifikat Tanah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:29 WIB
Dilantik Menteri ATR/BPN, AHY Segera Tuntaskan 120 Juta Sertifikat Tanah
Menteri ATR/BPN Agus Harimuti Yudhoyono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL,” ungkap AHY dalam keterangannya kepada awak media usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimistis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN.

“Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik.”

AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah. “Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat.”

“Kita juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang dan lain sebagainya. Kalau investasi bergerak Insya Allah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072736/kabinet-KnqJ_large.jpg
Bahlil dan Rosan Merapat ke Istana Temui Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070834/zulhas-ryk1_large.jpg
Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059782/sandiaga_uno-9Q5V_large.jpg
Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051444/presiden_jokowi-AiXe_large.jpg
Susunan Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Jokowi-Maruf Amin Setelah Prabowo-Gibran Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036428/membaca-gerak-gerik-prabowo-gibran-lewat-masuknya-2-wamen-asal-gerindra-kFy0WYwjRQ.jpg
Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036214/jadi-wamentan-sudaryono-kejar-target-wujudkan-kedaulatan-pangan-BiOziv396d.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement