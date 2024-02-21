Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu, Adian : MK Sudah Tak Bisa Dipercaya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:51 WIB
Sebut Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu, Adian : MK Sudah Tak Bisa Dipercaya
Adian Napitupulu (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengatakan bahwa hak angket yang rencananya akan digulirkan DPR RI menjadi solusi untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan iNewsTV, Selasa (20/2/2024).

Aktivis 98 itu menyebut hal itu untuk merespon kebingungan masyarakat. Apalagi, kebingungan dan kekecewaan masyarakat itu tidak bisa dijawab melalui lembaga-lembaga pemerintah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
