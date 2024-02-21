Panglima TNI Mutasi 38 Perwira Tinggi, Ada Wakasad hingga Danjen Kopassus

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap 38 perwira tinggi dengan jabatan strategis di lingkungan TNI.

Hal tersebut berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 21 Februari.

Berdasarkan keputusan itu, Letjen Arif Rahman dimutasi dari Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Jabatan Wakasad pun diisi oleh Mayjen TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya Pangdam IV/Diponegoro.

Kemudian, posisi Pangdam IV/Diponegoro akan diisi oleh Mayjen Deddy Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Kopasssus.