NEWS NASIONAL

Panglima TNI Mutasi 38 Perwira Tinggi, Ada Wakasad hingga Danjen Kopassus

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |18:54 WIB
Panglima TNI Mutasi 38 Perwira Tinggi, Ada Wakasad hingga Danjen Kopassus
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: MPI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap 38 perwira tinggi dengan jabatan strategis di lingkungan TNI.

Hal tersebut berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 21 Februari.

Berdasarkan keputusan itu, Letjen Arif Rahman dimutasi dari Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Jabatan Wakasad pun diisi oleh Mayjen TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya Pangdam IV/Diponegoro.

 BACA JUGA:

Kemudian, posisi Pangdam IV/Diponegoro akan diisi oleh Mayjen Deddy Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Kopasssus.

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
