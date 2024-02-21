Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY Jadi Menteri, Feri Amsari Sebut Politik Gentong Babi di Dirty Vote Kian Terbukti

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:19 WIB
AHY Jadi Menteri, Feri Amsari Sebut Politik Gentong Babi di Dirty Vote Kian Terbukti
Feri Amsari (Foto: MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Pakar hukum tata negara yang juga pengisi film dokumenter Dirty Vote, Feri Amsari menilai pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) bagian dari praktik politik gentong babi ala Presiden Jokowi.

AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang membelot mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, usai gagal jadi cawapres Anies Baswedan. Koalisi Prabowo-Gibran disebut-sebut didukung penuh oleh Jokowi.

Feri menilai AHY jadi Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat jadi Menko Polhukam merupakan bagian dari bagi-bagi kekuasaan yang lumrah terjadi di era Jokowi untuk membuat pendukungnya makin loyal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
