AHY Jadi Menteri, Feri Amsari Sebut Politik Gentong Babi di Dirty Vote Kian Terbukti

MALANG - Pakar hukum tata negara yang juga pengisi film dokumenter Dirty Vote, Feri Amsari menilai pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) bagian dari praktik politik gentong babi ala Presiden Jokowi.

AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang membelot mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, usai gagal jadi cawapres Anies Baswedan. Koalisi Prabowo-Gibran disebut-sebut didukung penuh oleh Jokowi.

Feri menilai AHY jadi Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat jadi Menko Polhukam merupakan bagian dari bagi-bagi kekuasaan yang lumrah terjadi di era Jokowi untuk membuat pendukungnya makin loyal.

BACA JUGA: