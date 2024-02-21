Begini Strategi Komeng Pikat Warga hingga Suaranya Tak Terbendung di Pemilu 2024

JAKARTA - Alfiansyah Komeng hampir dipastikan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Barat periode 2024-2029. Pelawak senior berdarah Betawi-Sunda ini masih memimpin perolehan suara sementara. Komeng sudah mengantongi lebih 1,8 juta suara, tak terdandingi oleh calon senator lain.

Meski tak berkampanye secara khusus jelang Pemilu 2024, tapi Komeng tetap menjadi primadona bagi masyarakat.

Komeng hanya menerapkan strategi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Dia sengaja mengambil pekerjaan yang berada di daerah Jawa Barat agar masyarakat semakin mengenalnya.

