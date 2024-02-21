Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komeng Semakin di Depan, Perolehan Suaranya Nyaris 2 Juta!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:11 WIB
Komeng Semakin di Depan, Perolehan Suaranya Nyaris 2 Juta!
Komeng (Fto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Alfiansyah Komeng semakin di depan dalam perhitungan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sementara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat.

Berdasarkan data dari situs pemilu2024.kpu.go.id, pada Senin (19/2/2024) pukul 20:01:08 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 83.984 dari 140.457 TPS atau 59,79 persen.

Dari hasil sementara rekapitulasi suara atau real count Pemilu 2024, Alfiansyah Komeng meraih suara nyaris 2 juta, atau tepatnya sebanyak 1.930.452 suara atau 19,8 persen.

Jumlah tersebut sangat jauh dari yang diperoleh kontestan lainnya. Untuk posisi teratas kedua ditempati oleh Aanya Rina Casmayanti dengan 8,26 persen.

Sedangkan di posisi ketiga ada artis Jihan Fahira dengan 6,92 persen.

Untuk diketaghui, Komeng hanya menerapkan strategi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Dia sengaja mengambil pekerjaan yang berada di daerah Jawa Barat agar masyarakat semakin mengenalnya.

Halaman:
1 2
      
