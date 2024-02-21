Tekad Bulat Komeng Perjuangkan Hari Komedi dan Angkat Derajat Pelawak Indonesia via Parlemen

JAKARTA - Pelawak senior Alfiansyah Komeng hampir dipastikan lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Barat mengingat perolehan suaranya sudah lebih 1,8 juta, tak tertandingi oleh calon senator lain kontestan Pemilu 2024.

Meski tak melakukan kampanye khusus untuk memikat warga agar memilihnya, Komeng bukan berarti tak punya visi-misi. Ia punya tekad kuat ingin mengangkat derajat para komedian Indonesia dan memajukan dunia komedi yang selama ini dianggap kurang dapat perhatian dari pemerintah.

Komeng juga bertekad agar pemerintah mau menetapkan Hari Komedi Indonesia pada 27 September yang selama ini gencar diperjuangkan dirinya bersama Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI).

BACA JUGA: