Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tekad Bulat Komeng Perjuangkan Hari Komedi dan Angkat Derajat Pelawak Indonesia via Parlemen

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:17 WIB
Tekad Bulat Komeng Perjuangkan Hari Komedi dan Angkat Derajat Pelawak Indonesia via Parlemen
Alfiansyah Komeng (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak senior Alfiansyah Komeng hampir dipastikan lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Barat mengingat perolehan suaranya sudah lebih 1,8 juta, tak tertandingi oleh calon senator lain kontestan Pemilu 2024.

Meski tak melakukan kampanye khusus untuk memikat warga agar memilihnya, Komeng bukan berarti tak punya visi-misi. Ia punya tekad kuat ingin mengangkat derajat para komedian Indonesia dan memajukan dunia komedi yang selama ini dianggap kurang dapat perhatian dari pemerintah.

Komeng juga bertekad agar pemerintah mau menetapkan Hari Komedi Indonesia pada 27 September yang selama ini gencar diperjuangkan dirinya bersama Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement