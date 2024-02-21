Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Helikopter Bell 429 PK-WSW Hilang Kontak Usai 2 Menit Terbang

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:24 WIB
Helikopter Bell 429 PK-WSW Hilang Kontak Usai 2 Menit Terbang
Helikopter Bell 429 PK-WSW (Foto : Whitesky)
A
A
A

MALUKU - Kepala SAR Ternate, Fathur Rahman menyampaikan update proses pencarian Helikopter Bell 429 PK-WSW yang jatuh milik perusahaan tambang PT Weda Bay Nikel di Hutan Halmahera, Maluku Utara.

Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, kata Fathur, pada saat Helikopter Bell 429 PK-WSW terbang cuaca cukup bagus.

"Begitu terbang dari PNE, 2 menit kemudian itu sudah mengalami hilang kontak karena pada saat itu informasi yang dapat kami gali di lapangan itu cuacanya berubah, cuacanya hujan dan angin pada saat terbang di 2 menit setelah landing di PNE," ujarnya.

Fathur menjelaskan, Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian di hari kedua yang dimulai sejak pukul 07.00 WIT dengan melibatkan satu buah Helikopter PK-Delta Alpha 5 menuju lokasi yang diduga terjadinya hilang kontak.

"Pencarian di hari kedua Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian dimulai pada 07.00 dengan melibatkan penerbangan satu buah heli menuju ke wilayah yang diperkirakan terjadinya lost kontak kapal tersebut," ucap Fathur, Rabu (21/2/2024).

Kemudian pada pukul 05.00 WIT, Helikopter PK-Delta Alpha 5 selesai melakukan pencarian di lokasi pertama dan mendarat kembali di PNE.

"Hasil pemantauan udara pada 00° 37 19.8 N / 128° 06 30.0 E terpantau secara visual adanya serpihan yang diduga berasal dari Heli Bell 429 PK-WSW," ujarnya.

