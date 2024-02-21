Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Wakasad Tandyo Budi Revita, Sebelumnya 2 Bulan Jadi Pangdam Diponegoro

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:40 WIB
Profil Wakasad Tandyo Budi Revita, Sebelumnya 2 Bulan Jadi Pangdam Diponegoro
Tandyo Budi Revita (Foto : Wikipedia)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap 38 perwira tinggi dengan jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satunya adalah posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Jabatan Wakasad pun diisi oleh Mayjen TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya Pangdam IV/Diponegoro.

Hal tersebut berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 21 Februari.

Karir Tandyo Budi Revita terbilang mocer, sebab dirinya baru dua bulan lalu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro, tepatnya tertuang pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023

Wakasad Tandyo Budi Revita merupakan pria kelahiran 21 Februari 1969. Dirinya adalah perwira tinggi TNI-AD yang sejak 18 Desember 2023 mengemban amanat sebagai Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.

Tandyo merupakan alumni Akademi Militer tahun 1991 dan mahir dalam bidang Infanteri (Kopassus). Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kabadiklat Kemhan.

Riwayat jabatan

Dan Tim Khusus Combat Intelligence (CI) Yonif Linud 330/Tri Dharma (1995)

Danyonif Linud 330/Tri Dharma (2011)

Danbrigif Linud 17/Kujang I (2011—2012)

Asops Kasdam VII/Wirabuana (2014)

Danrindam IX/Udayana (2015)

Danmentar Akmil (2015)

Danrem 142/Taroada Tarogau (2016)

