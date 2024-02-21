38 Pati TNI Dimutasi, Tandyo Budi Jadi Wakasad dan Djon Afriandi Jadi Danjen Kopassus

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali merotasi dan mutasi 38 perwiri tinggi di jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mutasi dan promosi tersebut terjadi di semua matra TNI; Darat, Laut, Udara.

Rotasi dan mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 38 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 28 Pati TNI AD, 3 Pati TNI AL, dan 7 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

28 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Arif Rahman, MA. dari Wakasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos., dari Pangdam IV/Dip menjadi Wakasad, Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam IV/Dip, Brigjen TNI Djon Afriandi, S.I.P., M.S.D.A., dari Staf Khusus Kasad menjadi Danjen Kopassus.

Letjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.Β.Α., M.Han., dari Irjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos., dari Pangdam III/Slw menjadi Irjenad, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPCIT., dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Pangdam III/Slw.

Letjen TNI Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., Μ.Α., dari Danpussenif menjadi Staf Khusus Kasad, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M. dari Danpusterad menjadi Danpussenif, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H. dari Aster Panglima TNI menjadi Danpusterad, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. dari Pangdam IM menjadi Aster Panglima TNI.

Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr. (Han) dari Dansecapaad menjadi Pangdam IM, Brigjen TNI Windiyatno Dirsen Pussenif menjadi Dansecapaad, Mayjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. dari Wadanpussenif menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Tatan Ardianto, S.I.P. dari Wadan Sesko TNI menjadi Wadanpussenif.

Brigjen TNI Budi Eko Mulyono, S.Sos., Μ.Μ. dari Waaspers Panglima TNI menjadi Wadan Sesko TNI, Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P. dari Danpusdikarmed Pussenarmed menjadi Waaspers Panglima TNI, Kolonel Arm Erdi Ekawidjadjanto Arif, S.I.P. dari Paban III/Pers Ditum Sesko TNI menjadi Danpusdikarmed Pussenarmed, Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M. dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia.