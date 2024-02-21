Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

38 Pati TNI Dimutasi, Tandyo Budi Jadi Wakasad dan Djon Afriandi Jadi Danjen Kopassus

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:55 WIB
38 Pati TNI Dimutasi, Tandyo Budi Jadi Wakasad dan Djon Afriandi Jadi Danjen Kopassus
Brigjen TNI Djon Afriandi (Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali merotasi dan mutasi 38 perwiri tinggi di jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mutasi dan promosi tersebut terjadi di semua matra TNI; Darat, Laut, Udara.

Rotasi dan mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 38 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 28 Pati TNI AD, 3 Pati TNI AL, dan 7 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

28 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Arif Rahman, MA. dari Wakasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos., dari Pangdam IV/Dip menjadi Wakasad, Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam IV/Dip, Brigjen TNI Djon Afriandi, S.I.P., M.S.D.A., dari Staf Khusus Kasad menjadi Danjen Kopassus.

Letjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.Β.Α., M.Han., dari Irjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos., dari Pangdam III/Slw menjadi Irjenad, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPCIT., dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Pangdam III/Slw.

Letjen TNI Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., Μ.Α., dari Danpussenif menjadi Staf Khusus Kasad, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M. dari Danpusterad menjadi Danpussenif, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H. dari Aster Panglima TNI menjadi Danpusterad, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. dari Pangdam IM menjadi Aster Panglima TNI.

Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr. (Han) dari Dansecapaad menjadi Pangdam IM, Brigjen TNI Windiyatno Dirsen Pussenif menjadi Dansecapaad, Mayjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. dari Wadanpussenif menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Tatan Ardianto, S.I.P. dari Wadan Sesko TNI menjadi Wadanpussenif.

Brigjen TNI Budi Eko Mulyono, S.Sos., Μ.Μ. dari Waaspers Panglima TNI menjadi Wadan Sesko TNI, Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P. dari Danpusdikarmed Pussenarmed menjadi Waaspers Panglima TNI, Kolonel Arm Erdi Ekawidjadjanto Arif, S.I.P. dari Paban III/Pers Ditum Sesko TNI menjadi Danpusdikarmed Pussenarmed, Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M. dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement